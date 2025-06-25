Российский бизнесмен организовал поставки сим-карт для украинских мошенников

По имеющейся информации, с января 2024 года участники незаконного предприятия сбыли свыше 32,5 тысячи SIM-карт. С их использованием против россиян было совершено около тысячи IT-преступлений. Прекращение деятельности злоумышленников позволило блокировать ежедневно более 15 тысяч звонков от зарубежных колл-центров.