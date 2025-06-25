Российский бизнесмен организовал поставки сим-карт для украинских мошенников

Специалисты подразделения по противодействию незаконному использованию информационно-телекоммуникационных технологий Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность коммерческой структуры. По данным правоохранителей, ее руководитель оказывал содействие телефонным аферистам, действующим из-за границы, о чем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно оперативным сведениям, преступную схему организовал житель Всеволожского района Ленинградской области, возглавлявший компанию — мультибрендового дилера мобильных операторов. В даркнете он обнаружил предложение о масштабной закупке действующих российских телефонных номеров колл-центрами, базирующимися на Украине.
В теневой оборот предприниматель вовлек родственника и знакомых. Используя сеть арендованных торговых точек, злоумышленники получали от операторов связи оптовые партии SIM-карт. Под видом законных продаж карты активировались путем внесения в учетные системы операторов фиктивных данных о владельцах — иностранных гражданах.
Затем через теневые интернет-каналы активированные номера реализовывались сообщникам мошенников, которые обеспечивали функционирование SIM-боксов, подменявших зарубежные номера на российские.
По имеющейся информации, с января 2024 года участники незаконного предприятия сбыли свыше 32,5 тысячи SIM-карт. С их использованием против россиян было совершено около тысячи IT-преступлений. Прекращение деятельности злоумышленников позволило блокировать ежедневно более 15 тысяч звонков от зарубежных колл-центров.
В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 158 УК РФ сотрудниками полиции и следствия проведены обыски. По месту жительства подозреваемых и в торговых точках изъяты электронные носители, документация и иные предметы, способные послужить доказательствами. Продолжаются мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и причастных лиц.
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