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В аэропорту Пензы 25 июня ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов

В пензенском аэропорту временно ограничили операции с воздушными судами ради безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, что связано с усилением мер по обеспечению безопасности полетов. Эту информацию рассказал представитель Росавиации.

Ранее стало известно, что 24 июня в Татарстане был объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Позднее сообщили, что в воздушном пространстве республики были уничтожены четыре украинских дрона. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прилет и вылет самолетов, что привело к отмене ряда рейсов.