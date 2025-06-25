В аэропорту Пензы 25 июня ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов

Ранее стало известно, что 24 июня в Татарстане был объявлен режим повышенной готовности из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Позднее сообщили, что в воздушном пространстве республики были уничтожены четыре украинских дрона. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на прилет и вылет самолетов, что привело к отмене ряда рейсов.