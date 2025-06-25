Жителя Красноярска арестовали за оправдание теракта на Дубровке

Напомним, трагедия на Дубровке произошла 23 октября 2002 года, когда вооруженные боевики захватили здание театрального центра, где проходил мюзикл «Норд-Ост», и удерживали в заложниках более 900 человек. После трех дней переговоров спецслужбы провели штурм, в результате которого большинство заложников выжили, но 130 человек погибли. Все террористы, находившиеся в здании, были уничтожены.