Жителя Красноярска арестовали за оправдание теракта на Дубровке

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил о задержании 22-летнего жителя Красноярска, который обвиняется в публичном оправдании терроризма.
По данным следствия, в конце 2022 года — начале 2023 года подозреваемый размещал в одном из мессенджеров комментарии, в которых оправдывал действия террористов, включая захват театрального центра на Дубровке в 2002 году.
Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. Молодому человеку предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — публичное оправдание терроризма с использованием интернета. В настоящее время он находится под стражей.
Согласно законодательству, за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Напомним, трагедия на Дубровке произошла 23 октября 2002 года, когда вооруженные боевики захватили здание театрального центра, где проходил мюзикл «Норд-Ост», и удерживали в заложниках более 900 человек. После трех дней переговоров спецслужбы провели штурм, в результате которого большинство заложников выжили, но 130 человек погибли. Все террористы, находившиеся в здании, были уничтожены.