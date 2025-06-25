На Урале столкнулись рейсовые автобусы с пассажирами

В Челябинске столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пассажирку одного из них госпитализировали с травмами. Предварительной причиной аварии могла стать неисправная тормозная система, сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Все, что известно о происшествии на данный момент — в материале chel.aif.ru.