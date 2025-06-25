На Урале столкнулись рейсовые автобусы с пассажирами

В Челябинске столкнулись два рейсовых автобуса. В результате ДТП пассажирку одного из них госпитализировали с травмами. Предварительной причиной аварии могла стать неисправная тормозная система, сообщили в СУ СКР по Челябинской области. Все, что известно о происшествии на данный момент — в материале chel.aif.ru.
Вилял из стороны в сторону
Авария случилась днем ранее, 24 июня, возле дома № 58 по улице Кузнецова. В 6:45 городской рейсовый автобус «ЛиАЗ» № 51 влетел в автобус Volgabus под номером пять.
«По предварительным данным, “ЛиАЗ” ехал по маршруту № 51, а Volgabus следовал по маршруту № 5. Автобусом управлял 66-летний водитель. За рулем Volgabus находился 63-летний мужчина», — прокомментировали в Госавтоинспекции Челябинска.
В результате ДТП травмы получила 20-летняя девушка, пассажирка Volgabus. Ее забрали в больницу. Редакция chel.aif.ru запросила комментарий по поводу состояния пострадавшей в Минздраве Челябинской области.
Сломанные тормоза
По факту происшествия СУ СКР Челябинской области немедленно организовали проверку. Предварительной причиной назвали неисправность тормозной системы одного из автобусов. Очевидцы происшествия рассказали, что автобус № 51 был как будто «неуправляемый и вилял», пишет телеграм-канал АЧН.
Проверка ведется по признакам преступления по ч.1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».
Следователь запросил документацию об организации перевозки пассажиров и обеспечении их безопасности, в том числе технического состояния транспортного средства.
Прокуратура региона опубликовала видеозапись момента столкновения машин. На кадрах видно, как 51-й автобус врезается в № 5 с левой стороны. А люди летят на пол, как кегли.
«Сотрудниками Госавтоинспеции в отношении водителя автобуса “ЛиАЗ” возбуждены административные дела по ч.1, ч.2 ст. 12.5 КоАП РФ “управление транспортным средством при наличии неисправностей, с заведомо неисправными тормозной системой”, ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ “управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке”, — прокомментировали в прокуратуре.
Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств ДТП.
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