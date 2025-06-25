В Омской области проводятся проверки по фактам гибели людей при пожарах

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственные проверки по факту сразу двух смертей на пожарах.
Первый случай произошел 21 июня в 3 часа ночи в жилом доме по улице Взлетной в Омске. Пожар унес жизнь 38-летнего мужчины. По версии следствия, причиной возгорания могли стать неосторожные действия с открытым источником огня, возможно, непотушенная сигарета.
На следующий день, 22 июня, в 15 часов, в селе Славянка загорелась веранда частного дома. В результате пожара погиб 75-летний хозяин жилища. Предварительной причиной случившегося названо курение в состоянии алкогольного опьянения.
В СУ СК России по Омской области напоминают омичам об опасностях разведения и использования открытого огня в жаркий период. Обстоятельства обеих трагических инцидентов устанавливаются.