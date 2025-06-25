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В Омской области проводятся проверки по фактам гибели людей при пожарах

Трагедии произошли в областном центре и в селе Славянка.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области проводит доследственные проверки по факту сразу двух смертей на пожарах.

Первый случай произошел 21 июня в 3 часа ночи в жилом доме по улице Взлетной в Омске. Пожар унес жизнь 38-летнего мужчины. По версии следствия, причиной возгорания могли стать неосторожные действия с открытым источником огня, возможно, непотушенная сигарета.

На следующий день, 22 июня, в 15 часов, в селе Славянка загорелась веранда частного дома. В результате пожара погиб 75-летний хозяин жилища. Предварительной причиной случившегося названо курение в состоянии алкогольного опьянения.

В СУ СК России по Омской области напоминают омичам об опасностях разведения и использования открытого огня в жаркий период. Обстоятельства обеих трагических инцидентов устанавливаются.