В Омской области проводятся проверки по фактам гибели людей при пожарах

Первый случай произошел 21 июня в 3 часа ночи в жилом доме по улице Взлетной в Омске. Пожар унес жизнь 38-летнего мужчины. По версии следствия, причиной возгорания могли стать неосторожные действия с открытым источником огня, возможно, непотушенная сигарета.