В Иркутской области полицейские с помощью оружия остановили нетрезвого лихача

В поселке Чунский Иркутской области 38-летнего лихача полицейские остановили с помощью применения оружия. Во время патрулирования улиц, инспекторы заметили «Ниссан Терано», который ехал с выключенными фарами. Это и привлекло их внимание. Полицейские попросили водителя остановиться, но нарушитель лишь увеличил скорость и хотел скрыться. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.