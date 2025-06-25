В Иркутской области полицейские с помощью оружия остановили нетрезвого лихача

В поселке Чунский Иркутской области 38-летнего лихача полицейские остановили с помощью применения оружия. Во время патрулирования улиц, инспекторы заметили «Ниссан Терано», который ехал с выключенными фарами. Это и привлекло их внимание. Полицейские попросили водителя остановиться, но нарушитель лишь увеличил скорость и хотел скрыться. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
— В ходе погони мужчина создавал угрозу для пешеходов и других автомобилистов. С помощью громкоговорителя полицейские предупредили водителя о применении огнестрельного оружия, а затем выстрелили по колесам машины, повредив шину. Тогда нарушитель уже покинул автомобиль, — пояснили в пресс-службе полиции.
Автомобилист признался, что употреблял алкоголь и находился за рулем без водительских прав. Процедура освидетельствования показала, что норма алкоголя в крови превысила норму почти в три раза. наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе.
В отношении нарушителя полицейские составили восемь административных протоколов на сумму штрафов более 17 тысяч рублей. Также мужчине грозит административный арест на 13 суток.