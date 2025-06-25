В Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя

Жесткая авария произошла 24 июня на улице Советская в районном центре. Рейсовый автобус под управлением 66-летнего автобуса остановился на остановке «Культурная». А около 07.55 часов 46-летний водитель автобуса «Ивеко» уснул за рулем и врезался в автобус, стоявший на остановке.