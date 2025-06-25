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В Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя

Пассажиры пострадали при столкновении двух автобусов в Логойске.

Источник: Комсомольская правда

В Логойске произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Жесткая авария произошла 24 июня на улице Советская в районном центре. Рейсовый автобус под управлением 66-летнего автобуса остановился на остановке «Культурная». А около 07.55 часов 46-летний водитель автобуса «Ивеко» уснул за рулем и врезался в автобус, стоявший на остановке.

В аварии травмы получили два пассажира автобуса «Ивеко».

Еще пастух утонул, отправившись за стадом через реку в Климовичском районе: «Хотел вернуть коров».

Тем временем брестчанин может сесть на три года, метнув детский самокат в здание школы.