В Логойске два автобуса столкнулись из-за уснувшего за рулем водителя

В Логойске произошло ДТП с участием двух автобусов, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Жесткая авария произошла 24 июня на улице Советская в районном центре. Рейсовый автобус под управлением 66-летнего автобуса остановился на остановке «Культурная». А около 07.55 часов 46-летний водитель автобуса «Ивеко» уснул за рулем и врезался в автобус, стоявший на остановке.
В аварии травмы получили два пассажира автобуса «Ивеко».
Еще пастух утонул, отправившись за стадом через реку в Климовичском районе: «Хотел вернуть коров».
Тем временем брестчанин может сесть на три года, метнув детский самокат в здание школы.