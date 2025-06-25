«Делать ничего не придется!»: как мошенники втерлись в доверие к жертве и забрали 100 тысяч

— Соблазнившись перспективой легкого заработка, она перешла по ссылке. Там ей объяснили «правила игры»: нужно пополнить счет в личном кабинете, а потом туда якобы начнут поступать деньги за каждый лайк. Под разными предлогами — то для активации аккаунта, то для увеличения дохода — у девушки выманили 102 849 рублей, — пишут журналисты.