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«Делать ничего не придется!»: как мошенники втерлись в доверие к жертве и забрали 100 тысяч

В Саратове девушка отправила мошенникам 100 тысяч в надежде заработать на лайках.

Источник: Комсомольская правда

23-летняя жительница Саратова стала жертвой хитроумной схемы мошенников. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на региональное МВД, все началось с безобидного сообщения в мессенджере — девушке предложили подработку: ставить лайки товарам на маркетплейсе за деньги.

— Соблазнившись перспективой легкого заработка, она перешла по ссылке. Там ей объяснили «правила игры»: нужно пополнить счет в личном кабинете, а потом туда якобы начнут поступать деньги за каждый лайк. Под разными предлогами — то для активации аккаунта, то для увеличения дохода — у девушки выманили 102 849 рублей, — пишут журналисты.

Когда «работодатель» внезапно пропал, а обещанных выплат так и не было, жертва поняла, что ее обманули. Теперь полиция ищет аферистов по статье о мошенничестве.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьница отдала мошенникам 700 тысяч родителей.