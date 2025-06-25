В Москве задержали мужчину, напавшего на автомобиль скорой помощи

Предварительно установлено, что злоумышленник подбежал к проезжавшему мимо автомобилю скорой помощи с пациентом внутри и начал бить по кузову. Когда машина остановилась перед светофором, злоумышленник начал ругаться с медиками, разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю. «Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения», — добавила Волк.