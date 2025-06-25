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В Москве задержали мужчину, напавшего на автомобиль скорой помощи

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который напал на автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента, разбил бутылку о лобовое стекло и несколько раз ударил водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Мои коллеги из патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Пресненскому району Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве», — написала она.

Предварительно установлено, что злоумышленник подбежал к проезжавшему мимо автомобилю скорой помощи с пациентом внутри и начал бить по кузову. Когда машина остановилась перед светофором, злоумышленник начал ругаться с медиками, разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю. «Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники полиции оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии опьянения», — добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант заключен под стражу. Теперь ему грозит до 7 лети лишения свободы.

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