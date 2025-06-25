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В Иркутске женщина получила травму во время тренировки в фитнес-клубе

Пострадавшая выполняла упражнения по растяжке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске женщина получила травму во время занятия растяжкой в фитнес-клубе. Выяснилось, что во время упражнения сломалось крепление подвесных конструкций. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, сотрудники студии отказали потерпевшей в оказании медицинской помощи.

— В результате обследования, у женщины диагностировали травму в области шейных позвонков и сотрясение головного мозга. После этого иркутянка потребовала взыскать в фитнес-клуба денежную компенсацию за покупку лекарств и моральный вред здоровью, — уточнили в суде.

Суд установил, что ответственное лицо спортивной студии не обеспечило меры безопасности для клиента, а также не предоставило тренера, который мог помочь в происшествии. В итоге ответчик выплатил потерпевшей более 200 тысяч рублей.

Администрация фитнес-студии оспорила решение суда, заявив, что тренажер был со скрытым производственным браком, который нельзя было заметить. Однако Иркутский областной суд отклонил его апелляцию, оставив решение суда без изменений.