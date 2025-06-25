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В Пермском крае задержали жителя Башкирии. Его подозревают в убийстве деда и бабушки

Baza: жителя Башкирии подозревают в убийстве своих деда и бабушки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Месягутово Дуванского района Башкирии обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 64-летней супруги с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления, по данным Telegram-канала Baza, задержали их 20-летнего внука.

Сообщается, что в начале этого месяца родственники начали беспокоиться о пенсионерах, когда те перестали отвечать на звонки. 7 июня один из близких приехал проведать пожилую пару, но дверь квартиры никто не открыл. Вызванные сотрудники полиции через открытое окно проникли в жилище, где обнаружили тела ножевыми ранениями. Согласно предварительным данным, смерть наступила примерно за три дня до обнаружения.

Также выяснилось, что пропал автомобиль пенсионеров. Машину вскоре нашли в кювете в Кунгурском районе Пермского края. Основным подозреваемым стал внук погибших. После почти двухнедельных поисков 20-летнего молодого человека задержали в Перми. Он дал признательные показания.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

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