В Пермском крае задержали жителя Башкирии. Его подозревают в убийстве деда и бабушки

Сообщается, что в начале этого месяца родственники начали беспокоиться о пенсионерах, когда те перестали отвечать на звонки. 7 июня один из близких приехал проведать пожилую пару, но дверь квартиры никто не открыл. Вызванные сотрудники полиции через открытое окно проникли в жилище, где обнаружили тела ножевыми ранениями. Согласно предварительным данным, смерть наступила примерно за три дня до обнаружения.