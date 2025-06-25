В Москве задержали пособницу телефонных аферистов

По словам Васенина, 64-летнему мужчине звонили якобы представители различных государственных организаций. Мошенники убедили мужчину в том, что с его счета финансируется противоправная деятельность и для избежания уголовной ответственности ему якобы необходимо перевести сбережения на резервный счет. «Введенный в заблуждение москвич обналичил свои накопления в размере более 7 млн рублей и перевел их злоумышленникам. Через некоторое время мошенники убедили потерпевшего продать квартиру и ценные бумаги, после чего передать вырученные денежные средства курьеру. Спустя время мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба составила более 14,7 млн рублей», — добавил он.