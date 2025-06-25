В Дагестане задержан государственный секретарь республики Магомедов

«Уголовное дело возбуждено по незаконной приватизации, — сказал источник, — предприятие будут возвращать (в госсобственность — ''Ъ''). По его словам, задержан сам госсекретарь республики, а также “вся его родня и коллеги”. В эти минуты проводится юридическое оформление задержания в доме Магомед-Султана Магомедова, уточнил собеседник “Ъ”, “изымают огромное количество налички”. В мероприятиях участвуют сотрудники центрального аппарата ФСБ и регионального УФСБ.