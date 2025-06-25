В Дагестане задержан государственный секретарь республики Магомедов

Как сообщал «Ъ», сегодня утром сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с госсекретарем Дагестана Магомедовым, а также с ООО «МСБ-Холдинг», в которое входит компания «Дагнефтепродукт».
«Уголовное дело возбуждено по незаконной приватизации, — сказал источник, — предприятие будут возвращать (в госсобственность — ''Ъ''). По его словам, задержан сам госсекретарь республики, а также “вся его родня и коллеги”. В эти минуты проводится юридическое оформление задержания в доме Магомед-Султана Магомедова, уточнил собеседник “Ъ”, “изымают огромное количество налички”. В мероприятиях участвуют сотрудники центрального аппарата ФСБ и регионального УФСБ.
Руководителем ООО «МСБ Холдинг» значится сын госсекретаря Дагестана — депутат Народного собрания республики, руководитель Штаба общественной поддержки в Дагестане Магомед Магомедов. Две недели назад, в День России, глава Дагестана Сергей Меликов вручил ему Почетную грамоту президента Российской Федерации Владимира Путина.