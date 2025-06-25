Житель Минска пригласил в гости трех девушек, после чего пошел в милицию

В апреле в милицию обратился житель Минска. Горожанин рассказал, что в интернете он познакомился с тремя девушками и пригласил их к себе в гости. В компании с гостьями минчанин выпивал, но после они стали вести себя слишком шумно, и он попросил девушек уйти. Однако после их ухода белорус понял, что из квартиры пропали 300 долларов и 2600 белорусских рублей.