Житель Минска пригласил в гости трех девушек, после чего пошел в милицию

В Минске парень пригласил в гости трех девушек, а потом обратился в милицию. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
В апреле в милицию обратился житель Минска. Горожанин рассказал, что в интернете он познакомился с тремя девушками и пригласил их к себе в гости. В компании с гостьями минчанин выпивал, но после они стали вести себя слишком шумно, и он попросил девушек уйти. Однако после их ухода белорус понял, что из квартиры пропали 300 долларов и 2600 белорусских рублей.
Правоохранители на месте обнаружили отпечатки недавних гостей, девушек нашли и задержали. Все фигурантки сознались в краже. Возбуждено уголовное дело.
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