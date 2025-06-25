В Иране казнили троих мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

Как пишет агентство, казненные мужчины были арестованы при попытке провезти оборудование для диверсий под видом алкогольной продукции.
22 июня был казнен еще один мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля. Он передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных лицах.
Израиль и Иран обмениваются ударами с ночи 13 июня, после того как Армия обороны Израиля начала операцию «Восстающий лев». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал целью операции уничтожение ядерной программы Ирана.
В операциях Израиля за рубежом активно участвует «Моссад». Неназванный представитель спецслужб страны заявил, что израильская разведка смогла обманом собрать командующих ВВС Ирана на совещание, перед тем как нанести удары.