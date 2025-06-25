Мошенники выманили у нижегородцев почти 75 млн рублей за неделю

Жертвой аферистов стал еще один житель областного центра. Злоумышленники связались с ним после того, как он отдал машину в автосервис. Они представились сотрудникам данной организации и попросили 7,5 тысячи рублей на запчасти, а затем 14 тысяч рублей для закрытия заказа. Мужчина понял, что его обманули только после звонка в автосервис.