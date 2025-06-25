Мошенники выманили у нижегородцев почти 75 млн рублей за неделю

За неделю жители Нижегородской области лишились почти 75 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
С 15 по 22 июня зарегистрировано 133 преступления с участием аферистов. Чаще всего злоумышленники звонили нижегородцам под видом службы безопасности банка — 71 случай. Также они обманывали жителей при онлайн-покупках и при предложении дополнительного заработка.
В частности, мошенники выманили через дочь нижегородца 100 тысяч долларов. Они убедили девушку в том, что ее отец подозревается в переводе денежных средств в недружественную страну. Крупную сумму она передала курьеру.
Жертвой аферистов стал еще один житель областного центра. Злоумышленники связались с ним после того, как он отдал машину в автосервис. Они представились сотрудникам данной организации и попросили 7,5 тысячи рублей на запчасти, а затем 14 тысяч рублей для закрытия заказа. Мужчина понял, что его обманули только после звонка в автосервис.
Юный геймер из Заволжья пытался получить выигрыш в размере 10 тысяч рублей, но попал в ловушку мошенников. Он предоставил лжеадминистратору номер и трехзначный код банковской карты матери. Потом аферист попросили код из смс. Выполнив все указания мошенников, подросток увидел на телефоне матери смс-уведомления о снятии 128 077 рублей.