Гендиректора «Силикатстром» обвиняют в крупном уклонении от уплаты налогов

По версии следствия, генеральный директор предприятия с января 2019 по март 2023 года создал схему дробления бизнеса, направленную на минимизацию своих налоговых обязательств. Между аффилированными и подконтрольными фирмами распределялись доходы, финансовые, товарные потоки и трудовые ресурсы. В рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на возмещение ущерба, причиненного бюджету государства. По ходатайству следствия на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью, свыше 181 млн рублей, наложен арест.