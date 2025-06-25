Гендиректора «Силикатстром» обвиняют в крупном уклонении от уплаты налогов

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании по производству и продаже строительных материалов «Силикатстром», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму, свыше 178,5 млн рублей.
По версии следствия, генеральный директор предприятия с января 2019 по март 2023 года создал схему дробления бизнеса, направленную на минимизацию своих налоговых обязательств. Между аффилированными и подконтрольными фирмами распределялись доходы, финансовые, товарные потоки и трудовые ресурсы. В рамках расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на возмещение ущерба, причиненного бюджету государства. По ходатайству следствия на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью, свыше 181 млн рублей, наложен арест.
В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.