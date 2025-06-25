В Башкирии нашли убитыми супругов-пенсионеров

В селе Месягутово нашли убитыми семейную пару пенсионеров — 76-летнего мужчину и 64-летнюю женщину. В убийстве подозревают их 20-летнего внука, сообщает Baza.
Известно, что один из родственников приезжал к пожилыми людям 7 июня, но дверь ему никто не открыл. На звонки тоже никто не отвечал. На место вызвали полицию.
Силовики проникли в квартиру через открытое окно. На теле обоих нашли следы от ножа. Предварительно, они были мертвы не менее трех дней. Кроме того, пропал и автомобиль пенсионера.
Его обнаружили в Пермском крае в кювете. Почти через две недели задержали главного подозреваемого — их внука. Он во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».