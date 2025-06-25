В Приморье за сутки в ДТП пострадали трое детей

В поселке Ливадия 35-летний водитель Toyota Allion выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Opa. В результате пострадали три человека — 32-летняя женщина-водитель, четырехлетняя пассажирка и 20-летняя девушка. Все получили травмы, но от госпитализации отказались. Водитель-нарушитель ранее не привлекался за нарушения ПДД, ему грозит штраф до 9 тысяч рублей и возможное лишение прав.