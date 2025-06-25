В Приморье за сутки в ДТП пострадали трое детей

За прошедшие сутки на дорогах Приморского края в двух авариях пострадали несовершеннолетние. Всего в регионе зафиксировано 61 ДТП, в семи из них есть пострадавшие — 14 человек получили травмы. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное УМВД.
В поселке Ливадия 35-летний водитель Toyota Allion выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Opa. В результате пострадали три человека — 32-летняя женщина-водитель, четырехлетняя пассажирка и 20-летняя девушка. Все получили травмы, но от госпитализации отказались. Водитель-нарушитель ранее не привлекался за нарушения ПДД, ему грозит штраф до 9 тысяч рублей и возможное лишение прав.
В селе Черниговка 11-летний мальчик управлял мотоциклом без прав и экипировки, а 13-летний подросток был его пассажиром. Они столкнулись с автомобилем Isuzu Elf, водитель которого нарушил правила проезда перекрестка. Оба ребенка получили травмы. Родителей несовершеннолетнего водителя привлекут к административной ответственности, а семью ждет разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних.
Полиция напоминает, что управление транспортом без прав влечет штраф до 15 тысяч рублей для подростка и до 30 тысяч рублей — для взрослого, передавшего ему управление. Кроме того, несовершеннолетний может быть поставлен на профилактический учет. В случае тяжелых последствий ДТП возможно уголовное наказание.
ГИБДД призывает родителей провести беседы с детьми о соблюдении ПДД и не допускать управления транспортом без соответствующего обучения и прав.