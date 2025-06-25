В Ташкенте компания разрушила часть археологического памятника, проложив через него канализационную трубу

Хонободтепа — древнее городище на юге Ташкента. Здесь, по мнению археологов, в своё время располагалась цитадель с постоянным военным гарнизоном численностью до 250 человек. Этот объект представляет собой историческую ценность, и любое вмешательство без согласования с органами охраны культурного наследия может привести к безвозвратной утрате важнейших слоёв истории региона.