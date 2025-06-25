В Ташкенте компания разрушила часть археологического памятника, проложив через него канализационную трубу

По данным следствия, специализированная компания проложила канализационную трубу длиной 257 метров прямо через территорию памятника, который датируется
На этом разрушения не закончились. Используя экскаватор, та же компания дополнительно повредила ещё 160 кубометров археологического слоя, нанеся дополнительный ущерб в размере 4,5 миллиарда сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении ответственных лиц компании. Прокуратура подчёркивает, что контрольные мероприятия продолжаются, а все обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.
Согласно законодательству Узбекистана, подобные действия классифицируются как тяжкое преступление. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.
Хонободтепа — древнее городище на юге Ташкента. Здесь, по мнению археологов, в своё время располагалась цитадель с постоянным военным гарнизоном численностью до 250 человек. Этот объект представляет собой историческую ценность, и любое вмешательство без согласования с органами охраны культурного наследия может привести к безвозвратной утрате важнейших слоёв истории региона.