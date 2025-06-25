Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте компания разрушила часть археологического памятника, проложив через него канализационную трубу

Vaib.uz (Узбекистан. 24 июня). В Ташкенте вскрыт очередной случай безответственного отношения к историческому наследию. Как сообщили в прокуратуре, в ходе контрольных мероприятий был зафиксирован факт разрушения части археологического памятника «Хонободтепа», расположенного в Сергелийском районе столицы.

По данным следствия, специализированная компания проложила канализационную трубу длиной 257 метров прямо через территорию памятника, который датируется VI—XV вв.еками. В результате этих работ нанесён ущерб на сумму 27 миллиардов сумов.

На этом разрушения не закончились. Используя экскаватор, та же компания дополнительно повредила ещё 160 кубометров археологического слоя, нанеся дополнительный ущерб в размере 4,5 миллиарда сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении ответственных лиц компании. Прокуратура подчёркивает, что контрольные мероприятия продолжаются, а все обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.

Согласно законодательству Узбекистана, подобные действия классифицируются как тяжкое преступление. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

Хонободтепа — древнее городище на юге Ташкента. Здесь, по мнению археологов, в своё время располагалась цитадель с постоянным военным гарнизоном численностью до 250 человек. Этот объект представляет собой историческую ценность, и любое вмешательство без согласования с органами охраны культурного наследия может привести к безвозвратной утрате важнейших слоёв истории региона.