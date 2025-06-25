Новосибирец сжёг мотоцикл своего друга, потому что был недоволен его политической позицией

Через полтора часа группу быстрого реагирования вызвали повторно. На этот раз словесный конфликт между приятелями закончился поджогом мотоцикла. Причина была в том, что куплено транспортное средство было на деньги, полученные за участие в специальной военной операции, что вызвало негодование у собутыльника бойца.