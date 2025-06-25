Новосибирец сжёг мотоцикл своего друга, потому что был недоволен его политической позицией

Конфликт начался ещё в магазине на улице Фабричной. Двое мужчин, по виду не очень трезвые, устроили дебош, из-за чего на них вызвали экипаж ГБР. Бойцы выпроводили хулиганов из магазина, но на этом история не кончилась.
Через полтора часа группу быстрого реагирования вызвали повторно. На этот раз словесный конфликт между приятелями закончился поджогом мотоцикла. Причина была в том, что куплено транспортное средство было на деньги, полученные за участие в специальной военной операции, что вызвало негодование у собутыльника бойца.
Когда ГБР прибыла на место событий, их ждал полыхающий мотоцикл, который тушили пожарные, и двое мужчин, сидящих на траве неподалёку. Бойцы задержали поджигателя и передали сотрудникам полиции.