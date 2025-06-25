В следственном комитете рассказали подробности о трупе, найденном в Перми

Подробности о трупе, найденном в Мотовилихинском районе Перми прохожими, рассказали сайту perm.aif.ru в следственном комитете.
24 июня в микрорайоне Вышка-II около 13:00 прохожие заметили человека без признаков жизни, лежащего на техническом сооружении недалеко от дома на улице Гашкова, 53, к2. На место вызвали экстренные службы.
Как пояснили в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru, погибшим оказался 43-летний мужчина.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1982 года рождения. Предварительно, внешних признаков насильственной смерти нет», — сообщили в следственном комитете сайту perm.aif.ru.
Напомним, ранее в Перми из реки достали тело девушки. Очевидцы сообщали, что она была обезглавлена, но эта информация не подтвердилась. Позже родственники опознали в девушке пропавшую два месяца назад студентку. Подробнее об инциденте — в материале сайта perm.aif.ru.