В следственном комитете рассказали подробности о трупе, найденном в Перми

Напомним, ранее в Перми из реки достали тело девушки. Очевидцы сообщали, что она была обезглавлена, но эта информация не подтвердилась. Позже родственники опознали в девушке пропавшую два месяца назад студентку. Подробнее об инциденте — в материале сайта perm.aif.ru.