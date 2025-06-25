Процесс по делу экс-главы самарского ГУ МЧС перенесли на июль

В настоящее время из Москвы в Самару доставлены все обвиняемые за исключением Олега Бойко. Вместе с ним перед судом должны предстать экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой. Все они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).