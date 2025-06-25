Неизвестная черная жидкость загрязняет озеро Ханка.

Тёмная субстанция загрязняет озеро Ханка. Первые следы обнаружили дети в районе Камня-Рыболова, неподалёку от места, где недавно произошла трагедия с младенцем.
Местные жители активно обсуждают проблему в социальных сетях, сообщая о появлении загадочной тёмной жидкости, ухудшающей состояние озера.
Некоторые считают, что причиной могли быть канализационные стоки или химические отходы.
Природоохранная прокуратура Приморского края уже приступила к проверке фактов загрязнения водоёма. По итогу проверки будут предприняты необходимые меры для устранения произошедшей проблемы.