В Омске задержан житель Калмыкии за псевдоюридический обман омичей

«Юридическая» фирма не скупилась на широкую рекламу, что способствовало постоянному притоку клиентов. Их приглашали по телефону на консультацию в офис по адресу ул. 8 Марта, где вежливо и участливо выясняли суть проблемы и тут же предлагали заключить с фирмой договор. Омичи обращались с разными вопросами: за перерасчетом пенсии, помощью в восстановлении права на получение жилья, разрешением наследственных дел. Поскольку реально помочь по многим вопросам «юристы» не могли, клиентов намеренно вводили в заблуждение, затягивая дела и «забалтывая» своих жертв. С юридической точки зрения условия заключенных договоров со стороны «юристов» не выполнялись, но оплата — от 20 до 50 тысяч рублей — с каждого клиента исправно взималась.