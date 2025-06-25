В Омске задержан житель Калмыкии за псевдоюридический обман омичей

Сегодня, 25 июня, омские полицейские отчитались о пресечении деятельности омской псевдоюридической фирмы, обманывавшей омичей. При силовой поддержке Росгвардии в своей квартире задержан один из организаторов фирмы, оказавшийся жителем Калмыкии.
«Юридическая» фирма не скупилась на широкую рекламу, что способствовало постоянному притоку клиентов. Их приглашали по телефону на консультацию в офис по адресу ул. 8 Марта, где вежливо и участливо выясняли суть проблемы и тут же предлагали заключить с фирмой договор. Омичи обращались с разными вопросами: за перерасчетом пенсии, помощью в восстановлении права на получение жилья, разрешением наследственных дел. Поскольку реально помочь по многим вопросам «юристы» не могли, клиентов намеренно вводили в заблуждение, затягивая дела и «забалтывая» своих жертв. С юридической точки зрения условия заключенных договоров со стороны «юристов» не выполнялись, но оплата — от 20 до 50 тысяч рублей — с каждого клиента исправно взималась.
На данный момент следователями устанавливается количество обманутых омичей и сумма причиненного ущерба, а также выясняется роль каждого работника фирмы в противоправной деятельности. Организатору предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает телеграм-канал «Омская полиция».