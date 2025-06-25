В Москве пьяный мужчина напал на скорую помощь и избил водителя. Видео

В Пресненском районе, мужчина подбежал к проезжающей скорой помощи с пациентом и стал колотить по кузову. Когда машина остановилась на светофоре, он принялся ругаться с медиками. Затем мужчина разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю.