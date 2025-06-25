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В Москве пьяный мужчина напал на скорую помощь и избил водителя. Видео

В Пресненском районе Москвы пьяный мужчина напал на автомобиль скорой помощи, ударил бутылкой по лобовому стеклу и избил водителя. Злоумышленника быстро задержали сотрудники полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники полиции задержали в столице мужчину, подозреваемого в нападении на автомобиль скорой медицинской помощи. Злоумышленник разбил бутылку об лобовое стекло спецмашины и избил водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пресненском районе, мужчина подбежал к проезжающей скорой помощи с пациентом и стал колотить по кузову. Когда машина остановилась на светофоре, он принялся ругаться с медиками. Затем мужчина разбил стеклянную бутылку о лобовое стекло и нанес несколько ударов рукой водителю.

Находившиеся поблизости сотрудники патрульно-постовой службы быстро установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, ранее судимый. Мужчина заявил, что совершил это в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. В качестве меры пресечения фигурант заключен под стражу.