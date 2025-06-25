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Мошенники создали фейковый аккаунт Евгения Чинцова

Мошенники выдают себя за председателя думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По словам Чинцова, фейковый профиль используют неизвестные лица, которые рассылают сообщения от его имени.

«Пожалуйста, обращайте внимание на то, от кого вам приходят сообщения и не отвечайте на сомнительные запросы», — призвал спикер муниципального парламента.

Напомним, это уже не первый случай подобного мошенничества в регионе. Ранее фейковые аккаунты уже создавались от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина.

Кроме того, неизвестные распространяют поддельные видео с губернатором.