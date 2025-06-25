Мошенники создали фейковый аккаунт Евгения Чинцова

По словам Чинцова, фейковый профиль используют неизвестные лица, которые рассылают сообщения от его имени.
«Пожалуйста, обращайте внимание на то, от кого вам приходят сообщения и не отвечайте на сомнительные запросы», — призвал спикер муниципального парламента.
Напомним, это уже не первый случай подобного мошенничества в регионе. Ранее фейковые аккаунты уже создавались от имени губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра экологии Нижегородской области Владимира Тужилина.
Кроме того, неизвестные распространяют поддельные видео с губернатором.