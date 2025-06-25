Полковника в отставке будут судить за госизмену в Нижегородской области

Пенсионера арестовали еще в 2023. Тогда он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Сторона защиты считает, что записи с камер видеонаблюдения недостаточны для определения личности обвиняемого. По ним невозможно понять, клели ли агитационные листовки на улицах Дзержинска.