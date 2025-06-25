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Полковника в отставке будут судить за госизмену в Нижегородской области

Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Военный суд Нижегородской области приступил к рассмотрению дела полковника в отставке Геннадия Артеменко. Об этом сообщили в «Ъ-Приволжье».

Бывший военнослужащий является этническим украинцем. Его обвиняют в госизмене, незаконном обороте взрывных устройств и публичных призывах к терроризму. Издание сообщает, что он расклеивал агитлистовки по заданию запрещенной террористической организации. Также Артеменко мог фотографировать войсковую часть и отдел ФСБ.

Пенсионера арестовали еще в 2023. Тогда он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения. Сторона защиты считает, что записи с камер видеонаблюдения недостаточны для определения личности обвиняемого. По ним невозможно понять, клели ли агитационные листовки на улицах Дзержинска.