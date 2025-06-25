Смертельное ДТП в Молдове: Два человека погибли после столкновения машины с деревом

Врезались в дерево: два человека погибли в жутком ДТП.
Смертельная авария произошла сегодня утром в селе Колибаш Кагульского района.
По предварительной информации полиции, 57-летний мужчина на трассе не справился с управлением Dacia. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево.
Водитель и 51-летняя женщина-пассажир скончались на месте. Сотрудники полиции проводят расследование, чтобы установить точные причины аварии.
Полиция призывает всех водителей проявлять максимальную осторожность на дороге, постоянно адаптировать скорость к дорожным условиям и избегать вождения в состоянии усталости или алкогольного опьянения.
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