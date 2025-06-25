В Иркутске задержали двух участников преступной группы из Черемхово

— Также в марте подозреваемые выстрелили из пистолета в автомобиль, где в тот момент находились трое человек. С ними у задержанных также был конфликт. Ранее оперативники установили еще пятерых участников преступной группы, которые сейчас находятся под стражей, — рассказали в пресс-службе полиции.