В Иркутске задержали двух участников преступной группы из Черемхово

В Иркутске в Свердловском округе полицейские задержали двух участников ОПГ из Черемхово. Они избили 34-летнего мужчину и нанесли ему ножевые ранения из-за личной неприязни. Потерпевшему оказали медицинскую помощь врачи. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Также в марте подозреваемые выстрелили из пистолета в автомобиль, где в тот момент находились трое человек. С ними у задержанных также был конфликт. Ранее оперативники установили еще пятерых участников преступной группы, которые сейчас находятся под стражей, — рассказали в пресс-службе полиции.
33-х и 25-летних мужчин также заключили под стражу. Они обвиняются в уголовном преступлении по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений» и «Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия». Полицейские продолжают проверку по наличию других преступлений и поиску соучастников преступной деятельности.