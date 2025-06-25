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Пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы

В Алматы сегодня, 25 июня 2025 года, в одном из кафе произошел пожар. Об этом рассказали в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Уточняется, что возгорание зафиксировано по ул. Великолукская в Жетысуском районе. Силы и средства ДЧС мегаполиса были направлены по повышенному рангу в 13:25.

На месте происшествия установлено горение двухэтажного кафе. Введены пожарные стволы после обесточивания объекта прибывшими электриками. Принятыми оперативными мерами в 13:55 по пожару достигнута локализация. Пожар был ликвидирован в 14:05 на площади 60 кв. м.

Пресс-служба ДЧС Алматы

В департаменте отметили, что на место выезжали 38 человек личного состава и 9 единиц техники.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Пресс-служба ДЧС Алматы