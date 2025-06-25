Пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы

Уточняется, что возгорание зафиксировано по ул. Великолукская в Жетысуском районе. Силы и средства ДЧС мегаполиса были направлены по повышенному рангу в 13:25.
На месте происшествия установлено горение двухэтажного кафе. Введены пожарные стволы после обесточивания объекта прибывшими электриками. Принятыми оперативными мерами в 13:55 по пожару достигнута локализация. Пожар был ликвидирован в 14:05 на площади 60 кв. м.
В департаменте отметили, что на место выезжали 38 человек личного состава и 9 единиц техники.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.