ФСБ: двух террористов ликвидировали в Подмосковье. Видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали в Московской области двух граждан России, которые, являясь пособниками украинских спецслужб, готовили террористический акт в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.