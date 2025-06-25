ФСБ: двух террористов ликвидировали в Подмосковье. Видео

По данным ведомства, при задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
Как уточнили в ЦОС, мужчины были обнаружены вблизи одного из садоводческих товариществ в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства.
Это СВУ планировалось использовать для теракта против одного из военнослужащих в столичном регионе.
На месте боестолкновения сотрудники ФСБ обнаружили пистолеты Макарова с патронами, готовое к применению СВУ, а также средства связи, в которых находилась переписка с обсуждением планируемого теракта.