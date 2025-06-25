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ФСБ: двух террористов ликвидировали в Подмосковье. Видео

Сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали мужчин в Московской области, которые готовили террористический акт в отношении российского военнослужащего.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали в Московской области двух граждан России, которые, являясь пособниками украинских спецслужб, готовили террористический акт в отношении российского военнослужащего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, при задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

Как уточнили в ЦОС, мужчины были обнаружены вблизи одного из садоводческих товариществ в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства.

Это СВУ планировалось использовать для теракта против одного из военнослужащих в столичном регионе.

На месте боестолкновения сотрудники ФСБ обнаружили пистолеты Макарова с патронами, готовое к применению СВУ, а также средства связи, в которых находилась переписка с обсуждением планируемого теракта.