Екатеринбуржец уничтожил 8 машин и 2 гаража, когда сжигал тополиный пух

В Екатеринбурге местный житель поджег тополиный пух, что привело к крупному пожару, уничтожившему восемь автомобилей и два гаража. Об этом сообщили в МЧС России.
Мужчина поджег тополиный пух, находившийся вблизи припаркованных автомобилей и хозяйственных построек. Пламя мгновенно перекинулось на имущество.
На тушение пожара привлекались 17 специалистов и 6 единиц пожарно-спасательной техники МЧС России.
Поджигателя ожидает судебное разбирательство.
В связи с произошедшим МЧС России в очередной раз призывают граждан не поджигать тополиный пух, поскольку огонь по нему распространяется с огромной скоростью — до 3 метров в секунду.