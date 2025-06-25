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Екатеринбуржец уничтожил 8 машин и 2 гаража, когда сжигал тополиный пух

В Екатеринбурге житель города поджег тополиный пух, что привело к стремительному распространению пожара, в результате которого были уничтожены восемь автомобилей и два гаража.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Екатеринбурге местный житель поджег тополиный пух, что привело к крупному пожару, уничтожившему восемь автомобилей и два гаража. Об этом сообщили в МЧС России.

Мужчина поджег тополиный пух, находившийся вблизи припаркованных автомобилей и хозяйственных построек. Пламя мгновенно перекинулось на имущество.

На тушение пожара привлекались 17 специалистов и 6 единиц пожарно-спасательной техники МЧС России.

Поджигателя ожидает судебное разбирательство.

В связи с произошедшим МЧС России в очередной раз призывают граждан не поджигать тополиный пух, поскольку огонь по нему распространяется с огромной скоростью — до 3 метров в секунду.