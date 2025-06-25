Власти добились расторжения незаконного договора аренды конфискованного у «золотого гаишника» кафе в Уфе

Как ранее сообщал Следственный комитет Башкирии, Шайбаков и семь его сообщников-подчиненных с 2014 по 2020 год получали взятки, оказывая содействие в выдаче водительских прав без фактической сдачи экзаменов. Суммы вознаграждений варьировались от 4,5 до 54 тысяч рублей. Деньги злоумышленники получали лично или переводами на банковские карты своих родственников через проверенных посредников, которыми были сотрудники автошкол и близкие знакомые.