Власти добились расторжения незаконного договора аренды конфискованного у «золотого гаишника» кафе в Уфе

В Башкирии по требованию прокуратуры расторгнут незаконный договор аренды помещения кафе, которое ранее было конфисковано у бывшего руководителя межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдуса Шайбакова, получившего прозвище «золотой гаишник». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка выявила, что помещение в Уфе, конфискованное в ноябре 2023 года как приобретенное на неподтвержденные доходы, продолжало использоваться по договору аренды, заключенному с супругой Шайбакова. При этом территориальное управление Росимущества не предпринимало мер для расторжения этой сделки.
Прокуратура внесла представление руководителю ведомства. В результате управление в одностороннем порядке расторгло договор аренды и подало в суд иск о взыскании с арендатора более 6,3 миллиона рублей задолженности по арендной плате и причиненного ущерба.
Как ранее сообщал Следственный комитет Башкирии, Шайбаков и семь его сообщников-подчиненных с 2014 по 2020 год получали взятки, оказывая содействие в выдаче водительских прав без фактической сдачи экзаменов. Суммы вознаграждений варьировались от 4,5 до 54 тысяч рублей. Деньги злоумышленники получали лично или переводами на банковские карты своих родственников через проверенных посредников, которыми были сотрудники автошкол и близкие знакомые.
Правоохранителям удалось установить 55 фактов получения взяток на общую сумму почти в 1,3 миллиона рублей. В отношении взяточников возбуждено уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», «Получение взятки», «Мелкое взяточничество» и «Превышение должностных полномочий». Кроме того, были возбуждены дела и в отношении посредников и взяткодателей.
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