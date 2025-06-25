Суд обязал «Омский бекон» выплатить 800 тысяч рублей компенсации сотруднику

Суд первой инстанции, учитывая заключение прокурора, постановил взыскать с АО «Омский бекон» компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Компания попыталась оспорить решение, указав на завышенную сумму компенсации и недостаточность доказательств своей вины, однако апелляционная жалоба была отклонена.