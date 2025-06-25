Суд обязал «Омский бекон» выплатить 800 тысяч рублей компенсации сотруднику

Калачинская межрайонная прокуратура Омской области поддержала требование работника АО «Омский бекон» о взыскании компенсации морального вреда после несчастного случая на производстве. Решение было принято судом, и апелляционная инстанция его утвердила.
Согласно материалам дела, в марте 2024 года истец, работавший грузчиком на предприятии, получил тяжелые травмы (множественные переломы позвоночника) в результате падения транспортировочной рамы во время выполнения трудовых обязанностей. Инцидент повлек тяжкий вред здоровью сотрудника.
Причиной случившегося, по данным суда, стала неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие должного контроля со стороны работодателя, а также нарушение трудовой дисциплины. Эти факторы стали основанием для признания вины компании.
Суд первой инстанции, учитывая заключение прокурора, постановил взыскать с АО «Омский бекон» компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Компания попыталась оспорить решение, указав на завышенную сумму компенсации и недостаточность доказательств своей вины, однако апелляционная жалоба была отклонена.
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, проанализировав материалы дела, согласилась с доводами прокуратуры и оставила решение суда первой инстанции без изменений.
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