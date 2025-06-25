В Самаре мигранты привезли жертвенного барана в жилой двор на улице Юбилейная

Самарские соцсети всколыхнула неожиданная новость. Видео выложили в тг-канале «ДТП Самара».
На кадрах видно, как трое иностранцев привозят живого барана во двор жилого дома и выводят его из машины. Свидетели инцидента говорят, что его хотели зарезать прямо во дворе.
Хозяин автомобиля позже рассказал, что животное привезли для съемки на видео, а потом увезли обратно. Тем не менее, жители дома по улице Юбилейной, 6 сомневаются в искренности автолюбителя.
Они считают, что барана не забили только из-за поднявшейся шумихи.
К слову, если скот забивать вне специально отведенных местах, это может квалифицироваться как жестокое обращение с животными.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.