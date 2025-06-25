В Челябинске женщина задохнулась во время пожара

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели вскрыли дверь в квартиру. Оказалось, что пламя охватило 4 квадратных метра: в комнате горели вещи и мебель. А в кухне на полу лежала женщина. Спасать ее было уже поздно: хозяйка квартиры умерла.