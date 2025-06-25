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В Челябинске женщина задохнулась во время пожара

При пожаре в центре Челябинска погибла женщина.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

На улице Кирова в Челябинске загорелась квартира. Соседи заметили слабый дым, просачивающийся из помещения на шестом этаже.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели вскрыли дверь в квартиру. Оказалось, что пламя охватило 4 квадратных метра: в комнате горели вещи и мебель. А в кухне на полу лежала женщина. Спасать ее было уже поздно: хозяйка квартиры умерла.

— Продукты горения и дым представляют серьезную опасность для человека: всего несколько вдохов достаточно для потери сознания, — прокомментировали в МЧС.

Причину пожара пока выясняют.