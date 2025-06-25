В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Подросток задержан после сообщения о поджоге фитнес-центра в городе Гатчина Ленинградской области, он не смог объяснить свой поступок, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечает ведомство, во вторник около 18.14 мск в полицию Гатчинского района Ленобласти потупило сообщение о том, что неизвестный поджёг здание фитнес-клуба на улице Володарского в Гатчине.
«По прибытии на место происшествия полицией установлено, что в помещении открытого горения нет, никто не пострадал. На месте нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного деяния задержан 15-летний подросток, который не смог внятно объяснить свои действия», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанный передан в следственные органы для проведения процессуальных действий, добавили в ГУМВД.