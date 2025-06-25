В Ленинградской области задержали подростка после сообщения о поджоге

«По прибытии на место происшествия полицией установлено, что в помещении открытого горения нет, никто не пострадал. На месте нарядом патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного деяния задержан 15-летний подросток, который не смог внятно объяснить свои действия», — говорится в сообщении.