20 туристов задержаны в Петербурге после незаконной экскурсии по крышам

В Санкт-Петербурге гид бросил на крыше более 50 туристов, которые не знали, как вернуться обратно. В итоге 20 человек были задержаны полицией за незаконное проникновение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Организатором мероприятия выступила компания Roofburgs, которая предлагала за 3 тысячи рублей с человека «эксклюзивную прогулку» на крышах, обещала красивые фотографии и интересные факты. Прочитав положительные отзывы, многие туристы не заподозрили обмана. Сомнения появились, когда молодой человек, представившийся «экскурсоводом», попросил всех подниматься тихо.
Вскоре стало очевидно, что крыша совершенно не подходит для экскурсий. Ее конструкции были ветхими, а все лестницы и подъемы представляли опасность. Многие участники опасались обрушения. По словам одной из туристок, спустя некоторое время их «гид» внезапно ушел. Он заявил, что его задача состояла лишь в том, чтобы привести группу на место, и покинул людей, которые остались одни на высоте, не зная, как вернуться обратно.
Через полчаса к зданию прибыла полиция. Сотрудники сообщили туристам, что они незаконно проникли на крышу, взломав восемь замков. В результате были задержаны 20 человек.
По данным SHOT, организаторы незаконной экскурсии, заработавшие на ней около 150 тысяч рублей, до сих пор не выходят на связь с туристами, пытающимися вернуть деньги за прогулку.