20 туристов задержаны в Петербурге после незаконной экскурсии по крышам

Вскоре стало очевидно, что крыша совершенно не подходит для экскурсий. Ее конструкции были ветхими, а все лестницы и подъемы представляли опасность. Многие участники опасались обрушения. По словам одной из туристок, спустя некоторое время их «гид» внезапно ушел. Он заявил, что его задача состояла лишь в том, чтобы привести группу на место, и покинул людей, которые остались одни на высоте, не зная, как вернуться обратно.