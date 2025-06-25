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В Кении антиправительственные демонстрации охватили более 20 городов

НАЙРОБИ, 25 июня. /ТАСС/. Антиправительственные демонстрации, организованные в Кении в годовщину протестов, позволивших отменить повышение налогов, проходят в 21 городе страны. Об этом сообщила газета Daily Naiton.

Источник: AP 2024

По данным издания, акции с участием тысяч граждан проходят в столице и практически всех крупных городах, в том числе в Кисуму, Момбасе, Накуру.

Наиболее крупные протесты охватили центр Найроби. Для разгона демонстрантов полиции приходится использовать слезоточивый газ и водяные пушки. В некоторых случаях сотрудникам правоохранительных органов и спецназа пришлось использовать огнестрельное оружие.

Как сообщил ранее телеканал Citizen TV, в Найроби как минимум 10 человек были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Кроме того, в медицинское учреждение поступила сотрудница полиции, подвергшаяся нападению со стороны протестующих и получившая травмы головы. В округе Мачакос один человек был застрелен и еще как минимум семь были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил телеканал.

Демонстрации 25 июня проводятся по случаю годовщины протестов против повышения налогов и в поддержку отставки президента Кении Уильяма Руто, которые начались в республике в середине июня прошлого года. Наиболее серьезные акции прошли 25 июня 2024 года, когда протестующие подожгли здания парламента и городского совета в столице. По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, за две недели протестов тогда погибли 39 человек, более 350 пострадали. В итоге президент отозвал законопроект, вызвавший недовольство граждан, но предупредил, что это вынудит правительство заимствовать на внешних рынках до 1 трлн кенийских шиллингов (примерно $7,7 млрд).