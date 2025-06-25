В Кении антиправительственные демонстрации охватили более 20 городов

Демонстрации 25 июня проводятся по случаю годовщины протестов против повышения налогов и в поддержку отставки президента Кении Уильяма Руто, которые начались в республике в середине июня прошлого года. Наиболее серьезные акции прошли 25 июня 2024 года, когда протестующие подожгли здания парламента и городского совета в столице. По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, за две недели протестов тогда погибли 39 человек, более 350 пострадали. В итоге президент отозвал законопроект, вызвавший недовольство граждан, но предупредил, что это вынудит правительство заимствовать на внешних рынках до 1 трлн кенийских шиллингов (примерно $7,7 млрд).