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В Ростовской области объявили награду за информацию о двойном убийстве

500 тысяч рублей заплатят жителям Дона за информацию, полезную при расследовании убийства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявили награду в 500 тысяч рублей за любую достоверную информацию, полезную при расследовании двойного убийства в Тацинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по донскому региону.

— Звонить следует в региональное управление уголовного розыска МВД. Конфиденциальность гарантируется, — подчеркивают в полиции.

Напомним, тела двух женщин с признаками насильственной смерти обнаружили 16 марта 2025 года. После этого было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас правоохранители разыскивают причастных к преступлению.

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