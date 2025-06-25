Бывшего самарского адвоката будут судить за попытку мошенничества на 3 млн рублей

Прокуратура Кировского района Самары направила в суд уголовное дело против бывшего адвоката, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, он предложил своему подзащитному «решить вопрос» об освобождении от наказания через контракт с Вооружёнными силами РФ за 3 миллиона рублей.
Клиент изначально согласился, но позже обратился в полицию. Весной 2025 года адвокат был задержан при получении денег. Сейчас дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
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