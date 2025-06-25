В Стерлитамаке предстанет перед судом мужчина, до смерти избивший посетителя ночного заведения

В башкирском городе Стерлитамаке завершилось расследование дела о драке со смертельным исходом. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Трагедия случилась этой зимой, в ночь на 25 января, в кафе «Винтаж». Согласно данным следствия, между двумя посетителями возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нее 32-летний мужчина не менее шести раз ударил оппонента по голове.
Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали, 31 января он скончался в больнице. На избившего его мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», он полностью признал вину. Все материалы направлены в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.