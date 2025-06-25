В Стерлитамаке предстанет перед судом мужчина, до смерти избивший посетителя ночного заведения

Трагедия случилась этой зимой, в ночь на 25 января, в кафе «Винтаж». Согласно данным следствия, между двумя посетителями возник конфликт, который перерос в драку. В ходе нее 32-летний мужчина не менее шести раз ударил оппонента по голове.