В Москве на ж/д станции произошла утечка серной кислоты

Напомним, до этого на железнодорожной станции Игумново в Нижегородской области произошла утечка серной кислоты из цистерны грузового поезда. После этого вагон был оставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи. А еще раньше в Ижевске из-за жары также на железной дороге из цистерны через заливную горловину начала переливаться находящаяся в ней серная кислота. Предварительно, площадь разлива составила один квадратный метр. Пострадавших в ходе инцидента также не было.