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Глава СКР потребовал доклад об уфимской детской площадке, на которой пострадали уже несколько детей

Бастрыкин поручил доложить о травмоопасной детской площадке в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидентов, в результате которых двое несовершеннолетних получили травмы на детской площадке в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Все случилось в минувшем апреле, когда женщина со своей дочерью была на детской площадке во дворе дома по на улице Бакалинской. Из-за неисправностей элементов фиксации девочка упала с качелей-балансиров и получила компрессионный перелом нескольких позвонков. Известно, что на этой же площадке в октябре прошлого года травмировался двухлетний сын заявительницы — он сломал ключицу.

Ответственность за обслуживание объекта, по данным прокуратуры, лежит на управляющей компании. Ведомство направило материалы проверки в орган предварительного расследования. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Глава СКР поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования.

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