Глава СКР потребовал доклад об уфимской детской площадке, на которой пострадали уже несколько детей

Все случилось в минувшем апреле, когда женщина со своей дочерью была на детской площадке во дворе дома по на улице Бакалинской. Из-за неисправностей элементов фиксации девочка упала с качелей-балансиров и получила компрессионный перелом нескольких позвонков. Известно, что на этой же площадке в октябре прошлого года травмировался двухлетний сын заявительницы — он сломал ключицу.