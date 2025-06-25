В Омске ввели режим повышенной готовности возле аварийного дома

16 июня в здании обрушилась плита лестничного пролёта, что едва не привело к трагедии с участием матери и ребёнка. В мэрии сообщили, что большинство собственников фактически не проживают в этом доме, а квартиры сдаются в аренду. Ранее департамент жилищной политики предлагал жителям временно переехать в квартиры муниципального маневренного фонда, но от предложений они отказались.