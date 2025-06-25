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В Омске ввели режим повышенной готовности возле аварийного дома

В Омске ввели режим повышенной готовности возле дома № 29а по улице Энергетиков, который был признан аварийным в 2023 году.

Из-за высокого износа конструкций существует риск обрушения здания.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать горадминистрацию принять меры по расселению жильцов. В мае 2024 года суд удовлетворил требования, и дом должны расселить до 2030 года.

16 июня в здании обрушилась плита лестничного пролёта, что едва не привело к трагедии с участием матери и ребёнка. В мэрии сообщили, что большинство собственников фактически не проживают в этом доме, а квартиры сдаются в аренду. Ранее департамент жилищной политики предлагал жителям временно переехать в квартиры муниципального маневренного фонда, но от предложений они отказались.

В отношении неустановленных сотрудников администрации Омска возбуждено уголовное дело по статье за халатность из-за непринятия мер по расселению жильцов.

Согласно документу, дом должен быть огорожен, дверные и оконные проёмы закрыты от посторонних, а все жильцы расселены.