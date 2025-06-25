В небе над Самарской областью были сбиты два БПЛА 25 июня

В самарском регионе были сбиты 2 беспилотника. Об этом стало известно от МО Российской Федерации.
Силы ПВО сработали 25 июня. 24 же числа сообщалось о том, что был сбит 1 БПЛА над территорией области. Также, сегодня сбили 2 дрона над Курской областью.
На данный момент в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.
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