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В небе над Самарской областью были сбиты два БПЛА 25 июня

В самарском регионе были сбиты 2 беспилотника.

В самарском регионе были сбиты 2 беспилотника. Об этом стало известно от МО Российской Федерации.

Силы ПВО сработали 25 июня. 24 же числа сообщалось о том, что был сбит 1 БПЛА над территорией области. Также, сегодня сбили 2 дрона над Курской областью.

На данный момент в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

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