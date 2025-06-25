Студентам НГТУ угрожают мошенники

Администрация НГТУ настоятельно рекомендует немедленно прекращать любые разговоры, если собеседник просит коды из SMS, персональные данные и доступ к личным кабинетам. Также остерегают от переходов по подозрительным ссылкам и сообщать о подозрительных случаях в администрацию университета.