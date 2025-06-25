Студентам НГТУ угрожают мошенники

Информация об этом размещена в соцсетях вуза.
Злоумышленники представляются сотрудниками деканата или Министерства образования и науки. Их действия направлены на кражу персональных данных, кодов из SMS и доступу к личным кабинетам на портале Госуслуг.
Мошенники для этого создают поддельные сайты Госуслуг, используют схемы «фейк-босс», где представляются руководителями. При этом злоумышленники тщательно изучают биографии сотрудников и студентов, используя открытые источники, такие как научные публикации или соцсети.
Администрация НГТУ настоятельно рекомендует немедленно прекращать любые разговоры, если собеседник просит коды из SMS, персональные данные и доступ к личным кабинетам. Также остерегают от переходов по подозрительным ссылкам и сообщать о подозрительных случаях в администрацию университета.