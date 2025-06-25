Директору сафари-парка «Тайган» сделали операцию в клинике в Краснодаре

«Легкое было повреждено незначительно в результате проникающей раны от когтя льва. Основная проблема — это серьезно травмированная трахея, — написал Запашный в своем Telegram-канале. — Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает».
По словам артиста, реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы.
Накануне Олега Зубкова доставили на санитарном вертолете в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского. Именно врачи торакального отделения главной клиники Кубани провели эту операцию.
Созданное в 1989 году в столице региона торакальное хирургическое отделение с 2003 года входит в состав Центра грудной хирургии Краснодарской краевой больницы № 1 — главной клиники региона. Работу отделения курирует главный торакальный хирург края, Герой Труда России и Герой труда Кубани академик Владимир Порханов.
Под его руководством здесь было сделано множество уникальных, в том числе органо-восстанавливающих операций. По имеющимся данным, после нападения льва у Зубкова были повреждены гортань, легкие и пищевод.
Напомним, директор парка, известный как «человек-лев» за свою смелость и умение находить общий язык с хищниками, стал жертвой одного из своих подопечных. Во время вечернего кормления молодой лев неожиданно набросился на Зубкова, схватив его за шею.
Хищник, словно игрушку, таскал мужчину, нанося тяжелые травмы: в результате у него диагностирована разорванная трахея, поврежденные мышцы шеи и грудины.
Несмотря на критическое состояние, Олег Зубков сумел выбраться из вольера. Его спасение стало возможным благодаря героизму пресс-секретаря парка, прыгнувшего в вольер, чтобы вытащить директора.