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В уфимском ТЦ произошел пожар. Из комплекса вывели сотни людей

При пожаре в ТК «Звездный» в Уфе эвакуировали 300 человек.

Источник: Комсомольская правда

В торговом комплексе «Звездный» в Уфе произошел пожар — спасатели вывели из здания около 300 посетителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Спасатели работают по повышенному рангу — на место происшествия прибыли как минимум семь автомобилей экстренных служб.

— Горение на втором этаже в одном из магазинов локализовано на 5 квадратных метрах. О пострадавших информации не поступало, — передали в ведомстве.

Фото: МЧС РБ.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в подсобке обувного магазина. Дымом заволокло два этажа.

В причинах инцидента разбирается дознаватель.

Фото: МЧС РБ.

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