В уфимском ТЦ произошел пожар. Из комплекса вывели сотни людей

В торговом комплексе «Звездный» в Уфе произошел пожар — спасатели вывели из здания около 300 посетителей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии. Спасатели работают по повышенному рангу — на место происшествия прибыли как минимум семь автомобилей экстренных служб.
— Горение на втором этаже в одном из магазинов локализовано на 5 квадратных метрах. О пострадавших информации не поступало, — передали в ведомстве.
Фото: МЧС РБ.
По предварительным данным, огонь вспыхнул в подсобке обувного магазина. Дымом заволокло два этажа.
В причинах инцидента разбирается дознаватель.
Фото: МЧС РБ.
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